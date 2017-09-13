В Кемерово сообщили о минировании мэрии, школ и вокзалов

КЕМЕРОВО, 13 сен — РИА Новости. Волна эвакуаций из-за анонимных звонков о заложенных бомбах в местах массового пребывания людей в среду докатилась до Кемерово: есть информация как минимум о десяти эвакуациях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сегодня до Кемерова докатилась волна массовых телефонных минирований. Из-за анонимных звонков с сообщениями о заложенных бомбах прошло как минимум десять эвакуаций. И звонки продолжают поступать", — сказал собеседник агентства.
"Пока что ни одного взрывного устройства обнаружено не было. Все "заминированные" места проверяют кинологи с собаками", — добавил собеседник агентства.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма — уголовное преступление. В качестве наказания за него предусмотрен штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.