В Кемерово сообщили о минировании мэрии, школ и вокзалов

КЕМЕРОВО, 13 сен — РИА Новости. Волна эвакуаций из-за анонимных звонков о заложенных бомбах в местах массового пребывания людей в среду докатилась до Кемерово: есть информация как минимум о десяти эвакуациях, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. По предварительным данным осведомленного источника, многие из этих звонков исходили с территории Украины.

"Сегодня до Кемерова докатилась волна массовых телефонных минирований. Из-за анонимных звонков с сообщениями о заложенных бомбах прошло как минимум десять эвакуаций. И звонки продолжают поступать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуации проводились в нескольких кемеровских школах, администрации города, поликлинике №5, торговых центрах "Вселенная" и "Гринвич", а также на железнодорожном и автобусном вокзалах.

"Пока что ни одного взрывного устройства обнаружено не было. Все "заминированные" места проверяют кинологи с собаками", — добавил собеседник агентства.

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