Свидетель рассказала о звонке Сечина Улюкаеву в день задержания

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин являлся инициатором разговора с бывшим тогда главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым в день задержания министра, рассказала на допросе в Замоскворецком суде Москвы его бывший секретарь Ирина Дютина.

"Поступил звонок из приемной Сечина, секретарь попросила соединить с Улюкаевым Алексеем Валентиновичем", — сказала свидетель.

Она не смогла вспомнить, звонил ли Сечин до этого дня министру.

Дютина также рассказала, что в ходе следствия по делу ей дали прослушать аудиозапись разговора между главой "Роснефти" и министром.

"Мне давали прослушать разговор двух мужчин, один из них был Улюкаев Алексей Валентинович, второй — голос человека, которого представили мне как Сечина Игоря Ивановича", — сказала свидетель.

В ходе допроса на предварительном следствии секретарь сообщила, что Улюкаев была занят, когда позвонили из приемной Сечина, и потом министр сам попросил соединить его с главой "Роснефти".