В Астрахани пьяный грабитель уснул в доме, который пытался обокрасть

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Астрахани выпил водки и уснул в чужом доме, который пытался обокрасть, сообщает управление МВД России по Астраханской области.

По информации полиции, в августе хозяева частного дома, войдя в свое жилище, обнаружили на диване спящего незнакомца. Будить его они не стали, а вышли из квартиры и вызвали полицию.

Следствие установило, что обвиняемый взломал дверь и прошел на кухню, а там в поисках тайника с деньгами обнаружил в шкафу бутылку водки.

"Выпив спиртное и закусив его колбасой и консервированной кукурузой, ранее судимый 44-летний мужчина отправился в гостиную, где расположился на диване и заснул", — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража".

"Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — приводятся в сообщении слова следователя УМВД России по Астрахани Дмитрия Хаипова.