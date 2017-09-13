В Астрахани пьяный грабитель уснул в доме, который пытался обокрасть

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Астрахани выпил водки и уснул в чужом доме, который пытался обокрасть, сообщает управление МВД России по Астраханской области.
По информации полиции, в августе хозяева частного дома, войдя в свое жилище, обнаружили на диване спящего незнакомца. Будить его они не стали, а вышли из квартиры и вызвали полицию.
Следствие установило, что обвиняемый взломал дверь и прошел на кухню, а там в поисках тайника с деньгами обнаружил в шкафу бутылку водки.
"Выпив спиртное и закусив его колбасой и консервированной кукурузой, ранее судимый 44-летний мужчина отправился в гостиную, где расположился на диване и заснул", — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Кража".
"Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — приводятся в сообщении слова следователя УМВД России по Астрахани Дмитрия Хаипова.