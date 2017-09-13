В Хабаровске поступили сообщения о минировании десяти зданий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен — РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании около 10 зданий в Хабаровске, все указанные адреса проверены, взрывные устройства не обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь УФСБ по краю Ольга Алькина.

"Звонки поступили в среду с 14.00 до 15.00 по местному времени (с 7.00 до 8.00 мск) на телефон единой диспетчерской службы города Хабаровска, указывалось около 10 объектов: здание правительства края, администрации Хабаровска, автовокзала, нескольких торговых центров, нескольких школ и спортивного комплекса. Оперативно выехали экстренные службы, проведена эвакуация, все помещения проверены, взрывные устройства не обнаружены", — рассказала она.

Алькина подчеркнула, что угрозы для населения нет, "цель заведомо ложных звонков — запугивание". "Но правоохранительным службам всегда удается найти телефонных террористов, сейчас выясняются источники звонков", — сказала она.

Сообщения о "минировании" различных объектов — школ, вузов, вокзалов, административных зданий и торговых центров по всей России продолжаются четвертый день. Источник в силовых структурах РФ во вторник сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, телефонные звонки поступают с территории Украины.