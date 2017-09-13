В Хабаровске поступили сообщения о минировании десяти зданий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен — РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании около 10 зданий в Хабаровске, все указанные адреса проверены, взрывные устройства не обнаружены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь УФСБ по краю Ольга Алькина.
Алькина подчеркнула, что угрозы для населения нет, "цель заведомо ложных звонков — запугивание". "Но правоохранительным службам всегда удается найти телефонных террористов, сейчас выясняются источники звонков", — сказала она.
Сообщения о "минировании" различных объектов — школ, вузов, вокзалов, административных зданий и торговых центров по всей России продолжаются четвертый день. Источник в силовых структурах РФ во вторник сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, телефонные звонки поступают с территории Украины.