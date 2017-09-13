В центре Петербурга произошел пожар в жилом доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Пожар произошел во вторник утром в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, были эвакуированы 20 человек, сообщает городское ГУМЧС.
"В 06.10 ранг пожара повышен до №1БИС. В 07.08 пожар локализован, в 07.56 отказ №1БИС, работа по №1. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — сообщает ведомство.
К ликвидации пожара привлечены от РСЧС: 21 единица техники и 76 человек личного состава, в том числе от МЧС: 10 единиц техники и 42 человека личного состава.