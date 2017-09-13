У здания Госдумы задержали Сергея Удальцова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Оппозиционер Сергей Удальцов задержан на одиночном пикете у здания Госдумы, об этом сообщила его жена Анастасия.

"Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV — Анастасия Удальцова (@udaltsova_) 13 сентября 2017 г.

Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Его и Леонида Развозжаева ранее приговорили к 4,5 года лишения свободы.