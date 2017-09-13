Мэрия Саратова была эвакуирована по тревоге

САРАТОВ, 13 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все сотрудники в среду по тревоге эвакуированы из здания администрации Саратова, одно крыло которого занимает также городская дума, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Прозвучал сигнал эвакуации. Сотрудники администрации города оперативно покинули здание. На место прибыли правоохранительные органы и сейчас исполняют свои обязанности. Что именно и как — все вопросы к правоохранительным органам… Полностью здание оцеплено", — сказал он.
В региональных главках МВД и ФСБ эту информацию пока не комментируют.
Некоторые СМИ пишут, что, по словам очевидцев, всех сотрудников администрации города и городской думы вывели на улицу в связи с сообщением об угрозе взрыва. При этом аналогичные эвакуации в Саратове во вторник поздно вечером проводились из торговых центров "Тау-Галерея", "Карусель", "Хэппи-Молл", "Синий Кит", "Сити-Молл".