Мэрия Саратова была эвакуирована по тревоге

САРАТОВ, 13 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все сотрудники в среду по тревоге эвакуированы из здания администрации Саратова, одно крыло которого занимает также городская дума, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

По словам собеседника агентства, эвакуация была проведена около 9.30 по местному времени (около 8.30 мск).

"Прозвучал сигнал эвакуации. Сотрудники администрации города оперативно покинули здание. На место прибыли правоохранительные органы и сейчас исполняют свои обязанности. Что именно и как — все вопросы к правоохранительным органам… Полностью здание оцеплено", — сказал он.

В региональных главках МВД и ФСБ эту информацию пока не комментируют.

Некоторые СМИ пишут, что, по словам очевидцев, всех сотрудников администрации города и городской думы вывели на улицу в связи с сообщением об угрозе взрыва. При этом аналогичные эвакуации в Саратове во вторник поздно вечером проводились из торговых центров "Тау-Галерея", "Карусель", "Хэппи-Молл", "Синий Кит", "Сити-Молл".