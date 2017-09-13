В Якутске после звонка анонима эвакуировали мэрию, аэропорт и автовокзал

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен — РИА Новости. В зданиях мэрии Якутска, на автовокзале и в аэропорту эвакуировали людей после поступивших в среду анонимных звонков о минировании, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.

"Нас эвакуировали из здания мэрии около 13.00 по местному времени (7.00 мск), работали кинологи с собаками, сейчас уже работаем в обычном режиме, поступили анонимные звонки также о заминировании автовокзала и аэропорта",- сообщил источник агентства.

В аэропорту Якутска РИА Новости также подтвердили информацию об анонимных звонках.

"Пассажиры и сотрудники эвакуированы. После анонимного звонка задержаны шесть внутренних рейсов и один центральный",- сообщили агентству в аэропорту города.

По информации источника в правоохранительных органах Якутии, также поступил звонок о минировании ТЦ "Гранд-Сити".