Один ребенок остается в больнице после ДТП с футбольной командой на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сен — РИА Новости. Одному ребенку, по последним данным, потребовалась госпитализация после ДТП во вторник с участием заказного микроавтобуса, в котором находилась футбольная команда, сообщила в среду пресс-служба минздрава региона.
"В медицинской помощи после ДТП нуждались 13 человек, их средний возраст — 12 лет. Из них пятеро были осмотрены в горбольнице №9: у двоих диагностированы ушибы мягких тканей, у одного — ушиб грудной клетки, у четвертого — закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение мозга), пятый пациент был переведен в областную детскую клиническую больницу в отделение нейрохирургии с переломом свода черепа", — говорится в сообщении.
Состояние его оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному, уточнил минздрав.
У остальных несовершеннолетних серьезных травм не зафиксировано, лишь ушибы и ссадины, им госпитализация не потребовалась, добавляется в сообщении.