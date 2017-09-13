На Нижне-Бурейской ГЭС изменили объем сброса воды

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен — РИА Новости. Режим сброса воды изменили на Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области, где 24 августа была повреждена левобережная опора сегментного затвора и подтоплена пристанционная площадка, сообщил в среду Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

По данным центра, со среды суммарный расход через гидроагрегаты и водосбросную плотину Нижне-Бурейского гидроузла составит 2250+-1500 кубических метров в секунду, это позволит быстрее определить объем необходимых ремонтных работ на станции.

Как сообщалось, ранее сработка станции в нижний бьеф велась объемом 1793 кубометров в секунду. В понедельник центр ГЗ и ПБ сообщал, что необходимая для составления плана-графика ремонтных работ отметка бьефа будет ориентировочно достигнута к 26 сентября.

"С 13 сентября на Нижне-Бурейском водохранилище изменился режим работы по верхней и нижней границе отклонения суммарного сброса расхода. Суммарный расход через гидроагрегаты и водосбросную плотину Нижне-Бурейского гидроузла составит 2250+-1500 кубометров в секунду. Это решение, принятое Амурским бассейновым водным управлением, позволит в максимальные сроки достичь отметки 127,0 метров верхнего бьефа, начать установку ремонтного затвора в пролете №1 водосбросной плотины и определить объемы ремонтно-восстановительных работ",- сообщает центр в среду.

Уточняется, что изменение режима не повлечет, по информации специалистов, поднятия уровня воды в реке Бурея и не создаст угрозы для жителей Бурейского района.

По данным Нижнебурейской ГЭС, 24 августа при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины ГЭС был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. Энергетики начали сработку Нижне-Бурейского водохранилища для ремонтно-восстановительных работ. При лабораторных обследованиях второго, третьего, четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС дефектов не обнаружено. С 30 августа первый, второй и третий гидроагрегаты станции включили в сеть.

Нижне-Бурейскую ГЭС компания "Русгидро" ввела в эксплуатацию в присутствии президента РФ Владимира Путина 3 августа. ГЭС строится с 2010 года на реке Бурея в Амурской области. Является контррегулятором Бурейской ГЭС — второй станции Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (четыре гидроагрегата, из которых запущены три), среднегодовая выработка — 1,65 миллиарда киловатт-часов. Помимо выработки электроэнергии важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов воды с Бурейской ГЭС.