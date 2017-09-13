Экс-солист группы "Челси" рассказал подробности нападения на него

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Экс-солист группы "Челси" Роман Архипов, на которого в День города в Москве было совершено нападение, рассказал РИА Новости, что у одного из нападавших был нож; полиция ведет активные поиски хулиганов, сейчас музыкант находится на конкурсе "Новая волна" в Сочи и чувствует себя удовлетворительно.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в ночь на 9 сентября четыре хулигана ограбили в Москве бывшего солиста поп-группы "Челси", выпускника телешоу "Фабрика звезд" Романа Архипова. По информации источника, неизвестные отобрали у Архипова серебряный браслет стоимостью около 85 тысяч рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело о грабеже.

"Я в Москве редко бываю, мы с другом в День города шли в сторону ночного клуба, в районе Патриаршего моста нам навстречу шли очень пьяные люди, начали нарываться. Мы пытались не провоцировать ситуацию, но они ударили моего друга, потом меня повалили с ног. У меня действительно был серебряный дорогой браслет, когда меня сбили с ног, он упал, и нападавшие его забрали. Один из них достал нож… Вся эта ситуация, что в центре Москвы расхаживают люди с ножом, мне не очень понравилась", — рассказал Архипов.

По его словам, когда история получила огласку в СМИ, с ним в сети связалась девушка, которая рассказала, что через несколько минут те же хулиганы напали еще на каких-то людей с целью ограбления.

"Мне звонят из полиции, говорят, что активно ищут нападавших, но пока не нашли. Сейчас я приехал в Сочи на "Новую волну". Все почти зажило, синяков практически не видно, голова немного побаливает, но сотрясения, слава богу, нет", — сказал Архипов.