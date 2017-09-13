Водоканал в Ингушетии в заподозрили в хищении электроэнергии

НАЛЬЧИК, 13 сен – РИА Новости. Специалисты "Ингушэнерго" выявили хищение электроэнергии на сумму почти шесть миллионов рублей со стороны муниципального предприятия "Водоканал-Магас", сообщает пресс-служба МСК Северного Кавказа.

"Сотрудники филиала МРСК Северного Кавказа — "Ингушэнерго" выявили серьезный факт безучетного потребления электрической энергии в городе Магасе. В ходе рейдовой проверки энергетиками установлено, что МУП "Водоканал-Магас" совершил хищение ресурса на сумму 5,847 миллиона рублей. Составлен акт на 1,028 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным компании, на основании акта выставлен счет на оплату незаконно потребленной электроэнергии.

"В случае неуплаты документ будет передан в суд для взыскания задолженности в принудительном порядке, а также привлечения виновных к административной ответственности", — приводит пресс-служба слова директора "Ингушэнерго" Султана Цечоева.