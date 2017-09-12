В Нижнем Новгороде эвакуировали торговые центры из-за звонка о бомбе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Посетителей торговых центров Нижнего Новгорода эвакуировали во вторник из-за звонка о взрывном устройте, информация не подтвердилась, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

"Прошла эвакуация торговых центров "Небо", "Республика" и "Седьмое небо". Взрывных устройств не нашли, сейчас проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Торговые центры, из которых эвакуировали посетителей, являются одними из крупнейших в Нижнем Новгороде.

Целя серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.