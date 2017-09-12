В ОНК считают пожизненный срок для "тверского стрелка" слишком мягкой мерой

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пожизненное лишение свободы для 45-летнего Сергея Егорова, убившего в июне в Тверской области девять дачников, — слишком мягкое наказание, считает зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Во вторник Тверской областной суд приговорил Егорова к пожизненному заключению. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Суд также обязал "тверского стрелка" выплатить родственникам его жертв около 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

"Пожизненное лишение свободы в данном случае звучит даже слишком мягко. Он лишил жизни девять человек. Если учесть, что ему 45 лет, в неволе он проживет еще лет 25-30. Соответственно за каждого убитого он отсидит всего два-три года. В этом смысле, наверное, можно понять судебную систему некоторых стран, где назначают по 150 лет лишения свободы. Все понимают, что человек столько не проживет, но родным погибших огромный срок может принести моральное удовлетворение", — сказала Меркачева РИА Новости.

Правозащитница назвала особо примечательным тот факт, что осужденные к пожизненному сроку в России через 25 лет имеют право просить о смягчении наказания и быть освобожденными условно-досрочно.

"Сейчас обязанность "тверского стрелка" выплатить ущерб потерпевшим звучит почти издевательски: в колониях для пожизненно осужденных нет производств, соответственно, они не могут зарабатывать", — добавила Меркачева.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.