В России третий день "минируют" школы, вокзалы и торговые центры

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Неизвестные третий день сообщают о "минировании" школ, вузов, вокзалов, административных зданий и торговых центров по всей России. Ни одно из сообщений не подтвердилось, звонившие пока не найдены. По предварительным данным, телефонные звонки поступают с территории Украины.

Избиркомы, ТЦ и кинотеатры

Первые звонки о якобы заложенных взрывных устройствах начали поступать в экстренные службы разных городов России еще в воскресенье в единый день голосования. В Омске покинуть здание горадминистрации из-за ложного сообщения о минировании были вынуждены члены городской избирательной комиссии. В московском районе Печатники в воскресенье также искали бомбу на одном из избирательных участков. Здесь проверку провели без эвакуации, голосование продолжалось в штатном режиме.

Кроме того, в Омске, по данным СМИ, неизвестные также сообщали об обнаружении подозрительных предметов на территории нескольких торговых и офисных центров, двух рынках и ряде школ города. В понедельник неизвестный вновь сообщил о минировании здания горадминистрации. Сотрудники были эвакуированы. Сообщения не подтвердились.

В понедельник бомбу искали в нескольких зданиях в Ставрополе: по сообщениям местных СМИ, проводилась эвакуация на рынках, в университете, в одной из школ и на автостанции. Во вторник прокуратура сообщила о том, что в понедельник в полицию поступило 42 сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях Ставрополя. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Сообщение об обнаружении бесхозных предметов в нескольких торговых центрах проверяли и в Уфе. В Челябинске и расположенном рядом Копейске полиция эвакуировала, по данным СМИ, посетителей семи торговых комплексов из-за сообщения о якобы заложенной бомбе. В Рязани объектами телефонного террориста стали десять торговых центров, отели, рестораны, кинотеатры и центральный автовокзал. СМИ также сообщали о "минировании" ряда торговых центров в Брянске.

География и интенсивность растут

Во вторник телефонных сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах стало больше, и их география расширилась.

В ночь на вторник в Екатеринбурге, по данным СМИ, эвакуировали посетителей из торгового центра "Гринвич", Южного автовокзала и делового центра "Маршал". Полиция проверила объекты и никаких опасных предметов не обнаружила. Звонившего ищут.

В Южно-Сахалинске были эвакуированы посетители и персонал четырех торговых центров: "Сити-Молл", "Славянский", "Плаза" и "Орбита".

В Магадане прошла эвакуация сотрудников и посетителей из двух кинотеатров, рынка, четырех школ, политехнического института, Северо-Восточного госуниверситета и ряда других зданий. Ложные сообщения о массовом минировании поступили на телефон 112 с разницей в несколько минут.

Следующим городом, где неизвестные сообщили о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, стал Владивосток. Здесь бомбу искали в ряде объектов, в том числе в ТЦ "Черемушки", где в понедельник проходил предпремьерный показ фильма "Матильда".

В Красноярске полиция также проверяла информацию о "минировании" нескольких объектов. "Звонки поступали, сотрудники полиции выезжали на места, все проверили – не подтвердилось. Сейчас устанавливают лиц, которые делали звонки", — сказал РИА Новости представитель ГУМВД по региону, не уточнив общее количество эвакуированных во вторник объектов.

Очевидцы сообщили РИА Новости об эвакуации людей из здания областной думы и торгового центра "Акрополь" в Калининграде. Представитель регионального управления Росгвардии подтвердил РИА Новости эту информацию.

"Поступил ряд анонимных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в ряд объектов города Калининграда, в настоящее время взрывотехники Росгвардии проводят проверку на наличие взрывоопасных предметов. Эвакуация входит в перечень работы сотрудников", — сказал представитель ведомства.

СМИ также сообщили о кинологических проверках четырех объектов в Новом Уренгое в ЯНАО.

Кроме того, во вторник в башкирском Стерлитамаке из отделения банка было эвакуировано несколько человек из-за забытой дамской сумки. Как сообщил РИА Новости представитель городской полиции, владелица сумки была установлена — она сама вернулась в банк за забытыми вещами.

Отменили занятия

Звонки о бесхозных предметах утром во вторник получила и пермская полиция. Как сообщил РИА Новости представитель правительства региона, из семи школ краевого центра было эвакуировано более 5 тысяч школьников и учителей.

"В течение 30 минут после звонка из школ и гимназий были эвакуированы учащиеся и персонал, всего 5706 человек. Дети первых и вторых смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой. Сегодня в этих школах учебный процесс остановлен", — рассказал представитель ведомства.

После сообщения о взрывных устройствах департамент образования Перми отменил занятия во всех школах города. При этом детские сады продолжали работать в обычном режиме. О возобновлении учебного процесса родителей проинформируют дополнительно.

Позже полиция эвакуировала пассажиров железнодорожного вокзала "Пермь-2" из-за сообщения о минировании, здание было закрыто для проверки. Как сообщил корреспондент РИА Новости, посадка и высадка пассажиров производилась с особыми мерами безопасности. На перрон по одному впускали только тех пассажиров, чей поезд отправляется. Остальные ждали на привокзальной площади. После проверки здание вновь было открыто, взрывных устройств не обнаружили.

Предварительно, звонили с территории Украины

Источник в силовых структурах РФ сообщил РИА Новости, что телефонные звонки с угрозами минирования, по предварительным данным, поступают с территории Украины.

"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки (о "минировании" — ред.) поступают с территории Украины", — заявил собеседник агентства.

Еще до появления этой информации глава совета по общественной безопасности организации "Офицеры России", экс-председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков заявил, что анонимные звонки об угрозе взрыва на торговых и образовательных объектах в России могут быть нацелены на дестабилизацию обстановки в регионах.

"Я не исключаю вероятности того, что это может быть определенная группа лиц, в том числе находящаяся за рубежом, которая осуществляет эти звонки для дестабилизации обстановки. Но всех под одну гребенку достаточно сложно грести, надо в каждом отдельном случае разбираться", — сказал Цветков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также не исключил, что атака "телефонных террористов" проводилась из-за рубежа. "Не исключено, что телефонная атака проводилась не с территории России. Но я уверен, что организаторов масштабного хулиганства найдут, и они ответят перед законом", — сказал он.

Владимиров призвал земляков сохранять спокойствие и быть бдительными и не пересылать друг другу сообщения о "минировании". Так как это, по его словам, помогает преступникам добиться их цели — посеять неуверенность и панику

В контакте с правоохранителямиКаждый сигнал отрабатывают

Цветков также разъяснил, что при поступлении сигнала о потенциальной угрозе взрыва практически невозможно определить, ложный ли он или настоящий. "В любом случае соответствующие службы должны отрабатывать подобные сигналы в полной мере", — добавил он.

"Наши спецслужбы находятся на наивысшем уровне развития в истории современной России, и я уверен, что все обстоятельства этих фактов в обязательном порядке будут выявлены и виновные будут привлечены к ответственности", — заключил Цветков.

В контакте с правоохранителями

Представитель крупнейшего в России оператора фиксированной связи "Ростелеком" сообщил РИА Новости, что компания сотрудничает с правоохранительными органами в связи с анонимными звонками.

"Ростелеком" сотрудничает с правоохранительными органами – предоставляет необходимую информацию. Раскрывать подробности не имеем права", — сказал представитель компании.