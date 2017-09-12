"Тверской стрелок", убивший девять человек, получил пожизненный срок

ТВЕРЬ, 12 сен — РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Сергея Егорова, убившего в июне девять дачников.
Кроме того, суд обязал Егорова выплатить родственникам его жертв примерно 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.
В начале июня в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.
Стрельбу открыл 45-летний Егоров, который во время застолья поссорился с дачниками, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем.
Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.
В суде он полностью признал свою вину, а в последнем слове просил прощения за совершенное убийство.