"Тверской стрелок", убивший девять человек, получил пожизненный срок

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда. Архивное фото

Сергей Егоров, обвиняемый в расстреле 9 человек в посёлке Редкино, в зале Тверского областного суда. Архивное фото

ТВЕРЬ, 12 сен — РИА Новости. Тверской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Сергея Егорова, убившего в июне девять дачников.

"Суд постановил назначить Егорову наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее — в исправительной колонии строгого режима", — сказала судья Елена Мордвинкина.

Кроме того, суд обязал Егорова выплатить родственникам его жертв примерно 10,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

В начале июня в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.

Стрельбу открыл 45-летний Егоров, который во время застолья поссорился с дачниками, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем.

Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

В суде он полностью признал свою вину, а в последнем слове просил прощения за совершенное убийство.