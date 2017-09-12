"ВКонтакте" заблокировала чеченское сообщество "Карфаген" за экстремизм

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" по требованию Роскомнадзора заблокировала чеченское сообщество "Карфаген", сообщил РИА Новости пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

"Заблокировали сегодня по требованию Роскомнадзора. Роскомнадзор внес это сообщество в реестр запрещенной информации, поэтому мы обязаны его заблокировать, что мы и сделали", — сказал он.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в свою очередь, уточнил, что сообщество было внесено в реестр по решению Генпрокуратуры, признавшей его экстремистским.

Ранее СМИ сообщали, что сообщество "Карфаген" было создано в феврале этого года, своей целью оно ставило "борьбу за нравственность" и "очищение вайнахского народа".

Администраторы публиковали в "Карфагене" обнаруженные в соцсетях "безнравственные", по их мнению, фотографии чеченских девушек – без платка, с открытой шеей или руками, при этом оставляя их имена, адреса и ссылки на страницы в соцсетях.