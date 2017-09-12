Источник: звонки о "минированиях" в российских городах поступают с Украины

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телефонные звонки с угрозами "минирования" зданий в различных российских городах, в том числе вокзалов и торговых центров, исходят, по предварительным данным, с территории Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

В последние два дня в крупных российских городах — Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске — зафиксирована целая серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и торговых центрах, школах, вузах и кинотеатрах. Людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.

"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины", — заявил собеседник агентства.

Так, ставропольские полицейские получили 42 звонка о бомбах, все они исходили с одного номера. Краевая прокуратура возбудила по всем этим случаям уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Власти региона также не исключают, что атака "телефонных террористов" шла из-за рубежа.