В Красноярске опровергли данные о минировании некоторых зданий

НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Информация о минировании нескольких объектов в Красноярске не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

"Действительно, звонки поступали, сотрудники полиции выезжали на места, все проверили – не подтвердилось. Сейчас устанавливают лиц, которые делали звонки", — сказал собеседник агентства, не уточнив общее количество эвакуированных во вторник объектов.

Представитель главка добавил, что в настоящее время проверки всех зданий, по поводу которых поступали анонимные звонки, завершены.

Серия анонимных звонков о минировании различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.