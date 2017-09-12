В Красноярске опровергли данные о минировании некоторых зданий

НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Информация о минировании нескольких объектов в Красноярске не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Представитель главка добавил, что в настоящее время проверки всех зданий, по поводу которых поступали анонимные звонки, завершены.
Серия анонимных звонков о минировании различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.