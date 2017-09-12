В Ставрополе возбудили дело после 42 ложных сообщений о бомбах

ПЯТИГОРСК, 12 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело после четырех десятков ложных сообщений о взрывных устройствах в Ставрополе, заявила краевая прокуратура.

Накануне краевой главк МВД сообщил, что полицейские проверяют информацию о подозрительных предметах в нескольких зданиях в городе.

Как отмечает прокуратура, всего в дежурные части отделов полиции поступило 42 сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях. По требованию надзорного ведомства все эти случаи объединены в одно производство, поскольку выяснилось, что все звонки поступили с одного номера телефона.

Расследование поручено следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Ставрополю.

Дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Анонимные звонки о минировании зданий получали не только в Ставрополе, но и в других городах России. В Южно-Сахалинске неизвестные "заминировали" несколько торговых центров, в Магадане — два кинотеатра, ряд школ и вузов, а также рынок. Во Владивостоке сообщали о взрывных устройствах в нескольких зданиях, в том числе в торговом центре, где проходил предпремьерный показ фильма "Матильда". В Перми эвакуировали учащихся из семи школ и гимназий и пассажиров с вокзала.