Банк России ликвидировал более 400 мошеннических доменов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Банк России инициировал прекращение деятельности более 400 доменных имен, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения в сфере финансовых рынков РФ и в национальной платежной системе РФ, сообщил регулятор.

"Речь идет в том числе о мошеннических интернет-ресурсах организаций, которые предлагают финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но при этом не имеют лицензии Банка России и нарушают российское законодательство. Права инвесторов, ставших клиентами подобных организаций, не могут быть защищены Банком России", — сообщает ЦБ.

Отмечается, что нередко подобные сайты имитируют официальные сайты законопослушных некредитных финансовых организаций – МФО, форекс-дилеров, страховщиков, профучастников, а иногда и банков, но смысл деятельности владельцев таких ресурсов состоит в получении незаконного дохода. Совершение каких-либо операций через подобные сайты может привести к существенным финансовым рискам и потере средств, поэтому гражданам следует проявлять осмотрительность при совершении инвестиций в интернете, предупреждает регулятор.

Кроме того, если гражданин заключает договор с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции, то есть риск, что при возникновении каких-либо проблем защитить его права и законные интересы на территории РФ будет невозможно, поскольку национальное законодательство не имеет экстерриториального принципа.

"Банк России рекомендует гражданам, получившим предложение о предоставлении финансовых услуг, проверить, есть ли у организации соответствующая лицензия. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе "Финансовые рынки", рубрика "Справочник участников финансового рынка", — говорится в сообщении.