Во всех школах Перми отменили уроки после анонимного звонка о бомбе

УФА, 12 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Департамент образования Перми во вторник отменил занятия во всех школах города после анонимного сообщения о взрывных устройствах в семи образовательных учреждениях, где были эвакуированы более 5 тысяч школьников и учителей, сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.

Утром во вторник в полицию Перми поступил анонимный звонок, что в семи школах и гимназиях заложены взрывные устройства. Из учреждений были эвакуированы 5706 учащихся и персонал. Правоохранители с помощью служебных собак проверяют здания школ, о которых была речь в анонимном сообщении.

"В связи с поступившими звонками департамент образования администрации Перми разослал информационные письма в образовательные учреждения города об отмене занятий, включая вторую смену. При этом детские сады работают в обычном режиме. О возобновлении учебного процесса родители будут проинформированы дополнительно", — пояснил агентству представитель мэрии.

Он отметил, что руководителям дошкольных образовательных учреждений поручено усилить меры безопасности в школах.

Ранее во вторник анонимные звонки о минировании объектов получили в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров, в Магадане, где эвакуация произошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка, во Владивостоке, где также эвакуировали ряд зданий, и в Перми, где проверяют несколько школ и гимназий.