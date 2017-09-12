Суд проверит законность приговора по делу об убийстве Немцова 10 октября

Приговор по делу об убийстве Немцова (55)

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Верховный суд России 10 октября проверит законность приговора по делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по делам военнослужащих 10 октября в 9.30 рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Московского окружного военного суда в отношении фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова", — сказала представитель суда.

Суд 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Киллер — Заур Дадаев — смог избежать пожизненного срока, тем не менее, суд назначил ему самое строгое наказание — 20 лет колонии. Суд также лишил его воинского звания лейтенанта и ордена мужества.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.