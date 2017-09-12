Против руководителей УСБ СКР возбудили еще одно дело о взятке

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Следствие ФСБ возбудило еще одно уголовное дело о взятке в 500 тысяч долларов в отношении начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуад, где рассматривается жалоба на их арест.

О возбуждении нового дела о взятке от предпринимателя Олега Шейхаметова стало известно из оглашенных в суде материалов дела.

"Сумма взятки составляет 500 тысяч долларов", — сказал адвокат Максименко в суде.

Адвокат утверждает, что Максименко никакого отношении к этой взятке не имеет и к данному делу не причастен.

"Первое дело было возбуждено по обвинению в получении взятки в 500 тысяч евро, теперь вот это новое дело, но здесь обвинение в получении 500 тысяч долларов", — сказал адвокат Андрей Гривцов.