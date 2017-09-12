Из пермских школ после звонка анонима эвакуировали более пяти тысяч человек

УФА, 12 сен — РИА Новости. Более 5 тысяч школьников и учителей эвакуированы из семи школ Перми после анонимного звонка о заложенных взрывных устройствах, учебный процесс сорван, сообщил РИА Новости представитель правительства Пермского края.

По его данным, в полицию Перми в 11.10 по местному времени поступило анонимное сообщение о том, что в семи школах и гимназиях города Перми заложены взрывные устройства.

"В течение 30 минут после звонка из школ и гимназий были эвакуированы учащиеся и персонал, всего 5706 человек. Дети первых и вторых смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой. Сегодня в этих школах учебный процесс остановлен", — рассказал представитель ведомства.

Сегодня в 7 школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.

Следим за ситуацией. pic.twitter.com/iLRko0ZDJW — Пермь Активная (@Permactive) 12 сентября 2017 г.

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Он отметил, что оперативные службы города с помощью служебных собак обследуют здания школ. "Министр территориальной безопасности Пермского края оперативно докладывает главе региона Максиму Решетникову о результатах принимаемых мер по данной ситуации", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщало ранее МВД по краю, пермская полиция во вторник утром получила сообщение о бесхозных предметах на нескольких объектах Перми, на проверку выехали экстренные службы и полицейские со служебными собаками.

Во вторник анонимные звонки о минировании объектов получили также в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров; в Магадане, где эвакуация прошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка, и во Владивостоке, где также эвакуировали ряд зданий.

В Перми эвакуировали администрацию города, школы и даже автовокзалhttps://t.co/yT0qddxLmU pic.twitter.com/4HnKt8gpbH — МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ! (@vikiperm) 12 сентября 2017 г.

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