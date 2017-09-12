В Перми проверяют несколько зданий после анонимных звонков о минировании

УФА, 12 сен — РИА Новости. Пермская полиция во вторник утром получила сообщение о бесхозных предметах на нескольких объектах Перми, на проверку выехали экстренные службы и полицейские со служебными собаками, сообщил РИА Новости представитель МВД по региону.

Ранее во вторник анонимные звонки о минировании объектов получили в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров; в Магадане, где эвакуация произошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка, и во Владивостоке, где также эвакуировали ряд зданий.

"В полицию (Пермского края) поступило сообщение о бесхозных предметах в ряде объектов города. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего, на те объекты, о которых шла речь, выехали экстренные службы и полицейские", — заявил собеседник агентства.

Местные СМИ пишут, что неизвестный сообщил в правоохранительные органы о минировании в Перми нескольких школ и гимназий. В МВД пока не смогли уточнить количество "заминированных" объектов и то, сколько людей эвакуируют из этих зданий.

В управлении Росгвардии Пермского края РИА Новости рассказали, что на объекты города, где якобы есть бесхозные предметы, выехали инженерно-технические группы ОМОН.

"После анонимного сообщения сотрудники Росгвардии совместно с правоохранителями выехали на указанные объекты, сейчас инженерно-технические группы ОМОН проводят в них проверку", — пояснил пресс-секретарь краевого управления Росгвардии Константин Боринских.