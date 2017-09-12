"Тверской стрелок" попросил прощения за убийство девяти человек

ТВЕРЬ, 12 сен – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров в последнем слове попросил прощения за совершенное преступление, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Последний раз хочу сказать: простите", — сказал Егоров.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич Егоров вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин обнаружили в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию.

Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы его признали вменяемым.

Гособвинение просит для Егорова пожизненного лишения свободы.