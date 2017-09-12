Во Владивостоке эвакуируют ТЦ, где накануне прошел показ "Матильды"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Управление МВД России по Приморскому краю получило сообщения о минировании ряда объектов во Владивостоке, в том числе ТЦ "Черемушки", где в понедельник проходил предпремьерный показ фильма "Матильда", сообщили РИА Новости пресс-службе краевого МВД

"В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего", — сказали в МВД.

Представитель торгового центра подтвердил РИА Новости эвакуацию посетителей.

"Действительно проходит эвакуация. В данный момент торговый центр не функционирует. Полиция все перекрыла, там работает наша служба безопасности, МЧС и скорая помощь", — сказал собеседник, не уточнив причину эвакуации.

Ранее анонимные звонки о минировании объектов получили в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров и Магадане, где эвакуация произошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка.

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