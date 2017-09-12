В Москве в подземном переходе обнаружили мужчину с огнестрельным ранением

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружили в подземном переходе станции метро "Комсомольская" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник вечером.

"На службу "02" поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Комсомольская площадь, дом 3. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу в подуличном переходе станции метро "Комсомольская" с огнестрельным ранением головы обнаружен мужчина 1987 года рождения", — сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что мужчина был госпитализирован. По данному факту проводится проверка.