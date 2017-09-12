В Магадане после звонков о минировании эвакуировали рынок, школы и вузы

МАГАДАН, 12 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Людей в Магадане эвакуировали из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка из-за сообщений об их минировании, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по региону.

Сообщения о массовом минировании зданий Магадана поступили на единую диспетчерскую службу "112" днем во вторник с разницей в несколько минут. В итоге люди были эвакуированы из кинотеатров "Нагаевский" и "Горняк", рынка "Урожай", Вечерней школы, гимназии №30, Специальной коррекционной школы, Политехнического института, школы № 29, Северо-Восточного госуниверситета и ряда других зданий.

"В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Граждан мы просим не поддаваться панике. Ситуация полностью под контролем", — заявил собеседник агентства.

По мере поступления сигналов сотрудники отдела Росгваргии совместно с кинологической службой проверяют сообщения, отметил РИА Новости представитель Росгвардии по региону.

Массовая эвакуация из-за анонимных звонков проводилась во вторник днем и в Южно-Сахалинске: были эвакуированы посетители и персонал четырех торговых центров. Личность звонившего устанавливается.