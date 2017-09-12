СК завел дело на ставропольца, устроившего детский боксерский поединок

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае завели уголовное дело на местного фермера, который, по данным следствия, устроил боксерский поединок между своим сыном и его товарищем, а затем избил побеждавшего ребенка, сообщается на сайте СК России.

"В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в селе Чур Туркменского района местный фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его товарищем. По данным СК, когда 13-летний подросток стал побеждать, мужчина избил мальчика до потери сознания, а впоследствии у ребенка диагностировали разрыв барабанной перепонки.