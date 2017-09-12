В Красноярске арестовали двух высокопоставленных полицейских

КРАСНОЯРСК, 12 сен — РИА Новости. Два красноярских полицейских и посредник арестованы по подозрению в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

"В Красноярске заместитель начальника отдела УЭБиПК и оперуполномоченный ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также посредник арестованы по подозрению в получении крупной взятки", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что полицейские обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а посредник — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По предварительной версии следствия, с 1 по 8 сентября полицейские при посредничестве красноярца получили 2 миллиона рублей, которые являлись частью четырехмиллионной взятки за оказание содействия в переквалификации действий обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ, на менее тяжкое преступление, а также за непроведение дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности указанных лиц.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального главка ФСБ России. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.