Под Новосибирском таксист догнал машину детей, сбивших пенсионера

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В поселке Линево Искитимского района Новосибирской области таксист попытался догнать трех детей, которые на угнанном автомобиле сбили пенсионера и покинули место ДТП. Инцидент попал на видео.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как фиолетовый ВАЗ-2106 сбивает пожилого мужчину, который медленно переходит дорогу. Автомобиль подкидывает его, а затем тащит по проезжей части более десяти метров. После этого машина разворачивается и, врезавшись в другое припаркованное авто, уезжает прочь. Вслед за ней выдвигается стоявшее напротив такси.

Еще одно видео заснял регистратор того самого автомобиля, водитель которого бросился в погоню за злоумышленником. Таксист "подрезал" ВАЗ, в результате чего машина затормозила и съехала с дороги на газон. Не успел автомобиль полностью остановиться, как из него выбежали трое подростков.

"Они выбежали из машины: двое — с переднего сиденья, один — с заднего. И убежали. У меня нога больная. Я не мог за ними гнаться", — рассказал водитель такси изданию "Бердск-онлайн".

По данным местного издания "БК54", брошенный подростками автомобиль числится в угоне. Подростки оставили в салоне мобильный телефон.

Инспектор Искитимской ГИБДД Ольга Ерохина подтвердила факт инцидента. "Пенсионер получил закрытую черепно-мозговую травму и госпитализирован. На месте ДТП работает патрульный экипаж ГИБДД", — сообщила она.

По информации издания "Бердск-онлайн", пострадавшему 88 лет.