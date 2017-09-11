Вандалы повредили стеклянный купол в столичном парке "Зарядье"

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. 11 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вандалы повредили стеклянный купол и окно медиацентра в столичном парке "Зарядье", ремонт планируется провести в кратчайшие сроки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие… треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом", — заявила директор по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина.

Отмечается, что опасаться осколков не стоит, так как стекла состоят из нескольких слоев, скрепленных специальной пленкой.

Работу по восстановлению поврежденных частей планируется провести в кратчайшие сроки, однако она осложняется особой конструкцией поврежденных элементов. "Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру", — отметила Гордюшина.

Парк открыт

Инцидент произошел в понедельник в день открытия парка для свободного посещения. В выходные, когда в столице отмечали 870-летие города, в "Зарядье" можно было попасть только по специальным приглашениям. На сайте мэрии сказано, что в новую рекреационную зону в праздничные дни смогли попасть школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов.

В понедельник все аттракционы парка работали бесплатно. Посещение научно-познавательного центра и подземной оранжереи также было свободным.

Визит президента

Президент России Владимир Путин посетил московское "Зарядье" 9 сентября и пообщался с волонтерами и гостями парка.

Глава государства осмотрел "Парящий мост" и побывал в Большом амфитеатре где выступал оркестр Государственного училища духовых искусств и известный саксофонист Игорь Бутман.

Путин также ознакомился с экспозицией археологических экспонатов, найденных во время строительства "Зарядья". По оценкам экспертов, возраст некоторых из них может достигать 3 тысяч лет.

14 миллиардов рублей

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что итоговая стоимость обустройства ландшафтного парка "Зарядье" составила 14 миллиардов рублей.

"Почти 9,5 миллиардов стоило возведение всех наземных объектов и подземного паркинга на 430 машино-мест… Мероприятия по благоустройству парка обошлись в 3,69 миллиардов рублей. Это 62 тысячи квадратных метров зеленых насаждений, 8 километров дорожек, в том числе 1,8 из них – с подогревом, скамейки, освещение, объекты навигации. В парке высажено более 1 миллиона растений, среди которых 760 деревьев и 7 тысяч кустарников", — сказал заммэра.

Строительство одного из ключевых объектов парка — "Парящего моста" — обошлось бюджету в 860 миллионов рублей.

Хуснуллин подчеркнул, что рекреационная зона была построена в рекордно короткие сроки. "Ежедневно более пяти тысяч человек работали в круглосуточном режиме. Строительные работы заняли всего два с половиной года", — резюмировал он.

Природа России в миниатюре

"Зарядье" — первый за последние 200 лет парк, построенный в границах Бульварного кольца, изначально задумывался как флагманская рекреационная зона.

Решение о его строительстве было принято в январе 2012 года. Предполагалось создать парк с развлекательной составляющей, разместив на его территории характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.