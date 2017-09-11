Главу "Сахалинморнефтегаза" арестовали по делу о подкупе в миллион рублей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил под арест до 9 ноября главу "Сахалинморнефтегаза" Андрея Бардина, обвиняемого в получении коммерческого подкупа в размере 1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Бардина меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября", — сказала судья Наталья Ларина.

Следователь указала, что преступление совершено группой лиц, но остальные участники его пока не установлены. Бардину предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (часть 8 статьи 204 УК РФ). Сам Бардин вину не признает.

В воскресенье РИА Новости в пресс-службе нефтяной компании "Роснефть" сообщили, что Бардин задержан из-за попытки совершения коррупционных действий.

По информации СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, Бардин "вступил в преступный сговор с группой лиц, направленный на незаконное получение денежных средств путем коммерческого подкупа". СК отмечает, что он получил от представителя коммерческой компании 1 миллион рублей, за что "обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера".

"Сахалинморнефтегаз" — дочернее общество НК "Роснефть", ведет свою деятельность на острове Сахалин, выполняя функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений. Вся нефть, добываемая "Сахалинморнефтегазом", транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу "Дальтрансгаза". "РН-Сахалинморнефтегаз" является оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).