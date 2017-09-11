Глава "Сахалинморнефтегаза" не признал вину в коммерческом подкупе

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава "Сахалинморнефтегаза" Андрей Бардин не признал вину в коммерческом подкупе на 1 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

"Я не вымогал, не делал препятственных действий, чтобы директор не был допущен до мероприятий, это делается комиссионно, я на это повлиять не могу. Этот товарищ, коммерческий директор… у нас с ними были нехорошие отношения. Мы подавали в отдел полиции заявление на него, так как было подозрение, что он не утилизировал отходы, а закапывал", — сказал обвиняемый.

По его словам, в Москве он оказался, поскольку его "вызвала компания". С директором коммерческой фирмы он встретился по его просьбе, а как деньги оказались в его автомобиле, он не знает. "Я не заметил, как в моей машине оказался этот пакет", — сказал обвиняемый, отметив, что встречался с коммерсантом на автозаправке.

В воскресенье РИА Новости в пресс-службе нефтяной компании "Роснефть" сообщили, что Бардин задержан из-за попытки совершения коррупционных действий.

По информации СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, Бардин "вступил в преступный сговор с группой лиц, направленный на незаконное получение денежных средств путем коммерческого подкупа". СК отмечает, что он получил от представителя коммерческой компании 1 миллион рублей, за что "обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера".

"Сахалинморнефтегаз" — дочернее общество НК "Роснефть", ведет свою деятельность на острове Сахалин, выполняя функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений. Вся нефть, добываемая "Сахалинморнефтегазом", транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу "Дальтрансгаза". "РН-Сахалинморнефтегаз" является оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).