СК проверяет данные о вбросе бюллетеней на выборах саратовского губернатора

САРАТОВ, 11 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие проводит проверки по факту драки в участковой избирательной комиссии в Заводском районе Саратова и по факту попытки вброса бюллетеней на избирательном участке в городе Энгельсе, сообщила РИА Новости в понедельник и.о. старшего помощника руководителя регионального СУСК Ирина Мешкова.

В Саратовской области в воскресенье проходили выборы губернатора и депутатов областной думы. По данным избирательной комиссии области, избирком региона проводит проверку по сообщению о драке в участковой избирательной комиссии № 87 в Заводском районе Саратова, где якобы член избиркома напал на председателя УИК. Также избирком области сообщил, что на одном из участков в городе Энгельс пресечена попытка вброса пачки бюллетеней, что в избиркоме расценили как провокацию. В понедельник врио губернатора Валерий Радаев сообщил, что глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку в связи с проблемами в организации выборов.

"У нас есть один материал в Энгельсе в связи со вбросом бюллетеней и один материал в Заводском районе Саратова по поводу причинения телесных повреждений члену избирательной комиссии", — сказала собеседница агентства.

По результатам доследственных проверок будет принято соответствующее процессуальное решение, уточнила она.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах главы региона побеждает врио губернатора Валерий Радаев, представляющий "Единую Россию", который набрал 74,62% голосов. Экс-депутат Госдумы (КПРФ) Ольга Алимова получает 16,28% голосов, член координационного совета регионального отделения ЛДПР Станислав Денисенко — 5,98%, главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии "Патриоты России" — 2,49% голосов.

На выборах в облдуму "Единая Россия" получила 66,84% голосов, КПРФ — 14,68% голосов, ЛДПР — 8,06%, "Справедливая Россия" — 5,75%. По 18 из 22 одномандатных округов победили представители партии "Единая Россия", по двум — КПРФ, по одному — ЛДПР, один мандат получил самовыдвиженец.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>