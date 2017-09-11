В ДТП с рельсовым автобусом в Чувашии один человек погиб, трое пострадали

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали при столкновении рельсового автобуса с грузовиком на Горьковской железной дороге в Ибресинском районе Чувашии, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На однопутном перегоне "Ибреси – Канаш" столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде рельсовый автобус, в котором находились 15 сотрудников РЖД, и грузовой автомобиль. Пострадали четыре человека, один из них — водитель грузового автомобиля – погиб", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах республики, рельсовый автобус после столкновения с грузовиком сошел с рельсов без последующего опрокидывания. Пострадавшие доставлены в Канашскую центральную районную больницу. В результате ЧП повреждено десять метров железнодорожного полотна. На место столкновения направлены два аварийно-восстановительных поезда.