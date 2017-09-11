В Уфе проверяют данные о подозрительных предметах в нескольких ТЦ

САМАРА, 11 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку в связи с сообщением об обнаружении подозрительных предметов в нескольких торговых центрах в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по республике.
"Поступило сообщение об обнаружении бесхозных предметов в ряде торговых центров в городе Уфе. По данному факту полицией проводится проверка. Устанавливается личность звонившего", — сообщил собеседник агентства.
В Уфе идёт массовая эвакуация из самых больших городских торговых центров #Уфа #Ufa https://t.co/C43OsqyW9N— 102online (@102onlineru) 11 сентября 2017 г.
В полиции не уточнили название торговых центров, из которых были выведены посетители, а также количество эвакуированных.
В региональных СМИ сообщалось, что посетителям пришлось покинуть ТЦ "Башкирия" и "Мега".
Из ТК "Центральный" в Уфе эвакуировано 300 человек… https://t.co/xflslMEN2t— Горобзор Уфа (@ufagorobzor) 11 сентября 2017 г.