В Уфе проверяют данные о подозрительных предметах в нескольких ТЦ

САМАРА, 11 сен — РИА Новости. Полиция проводит проверку в связи с сообщением об обнаружении подозрительных предметов в нескольких торговых центрах в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по республике.

"Поступило сообщение об обнаружении бесхозных предметов в ряде торговых центров в городе Уфе. По данному факту полицией проводится проверка. Устанавливается личность звонившего", — сообщил собеседник агентства.

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В полиции не уточнили название торговых центров, из которых были выведены посетители, а также количество эвакуированных.

В региональных СМИ сообщалось, что посетителям пришлось покинуть ТЦ "Башкирия" и "Мега".

Из ТК "Центральный" в Уфе эвакуировано 300 человек… https://t.co/xflslMEN2t — Горобзор Уфа (@ufagorobzor) 11 сентября 2017 г.

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