Топ-менеджера "Русского Стандарта" обокрали в магазине на 630 тысяч рублей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Исполнительного директора холдинга "Русский Стандарт" обокрали более чем на 600 тысяч рублей в продуктовом магазине на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел вечером 8 сентября.

"В полицию поступило сообщение о краже от мужчины, исполнительного директора ЗАО "Компания Русский Стандарт". Он сообщил, что кто-то похитил из продуктовой тележки его сумку Bugatti, в которой находились деньги в размере 501 тысяча рублей, 1,1 тысяча долларов США, люксовая ручка Montblanc", — сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 630 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело о краже.

"Русский Стандарт" — российский холдинг, в структуру которого входит банк "Русский стандарт", одноименная страховая компания, управляющая компания и пенсионный фонд, а также компания "Русский Стандарт Водка", которая производит крепкие алкогольные напитки и является дистрибьютором таких марок, как Remy Martin, Jagermeister и других.