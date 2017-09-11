МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поджог машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя "уродливыми проявлениями" дискуссии вокруг ленты "Матильда", отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" лежит в плоскости органов охраны правопорядка.

Ранее адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикреплённых к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Столичная полиция ведет проверку по данному факту.

Кроме того, ранее обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина рассказала, что уехала из России после нападения неизвестных на ее автомобиль. В начале сентября "Новая газета" со ссылкой на мать Латыниной сообщила, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкине, родители связали произошедшее с другим инцидентом, произошедшим 19 июля. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим составом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту поджога автомобиля Латыниной.

"Безусловно, скажем так, это такие уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины, экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению. И, конечно, вопрос профилактики и предотвращения подобных экстремистских и хулиганских выходок лежит в плоскости наших органов охраны правопорядка", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как положить конец агрессивным действиям, которые ведутся в отношении Учителя и Латыниной.