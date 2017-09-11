На Кубани проводят проверки по сообщениям о нарушениях на выборах

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Ряд доследственных проверок организован на Кубани по фактам нарушений избирательного законодательства во время голосования, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"В правоохранительные органы Краснодарского края поступил ряд сообщений от представителей партий, членов избирательных комиссий и местных жителей о нарушениях, допущенных в ходе выборов, в том числе вбросе бюллетеней в избирательные урны, в частности в Динском, Тихорецком, Славянском районах и городе Краснодаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным фактам СК организовал проведение доследственных проверок.

На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.