На Кубани проводят проверки по сообщениям о нарушениях на выборах

КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Ряд доследственных проверок организован на Кубани по фактам нарушений избирательного законодательства во время голосования, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что по данным фактам СК организовал проведение доследственных проверок.
На Кубани в единый день голосования прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. Состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 мест. По предварительным данным регионального избиркома, партия "Единая Россия" получила 70,77% голосов, КПРФ - 11,53%, ЛДПР - 11,15%, "Справедливая Россия" - 3,46%, "Коммунисты России" - 1,54%. Всего в голосовании приняло участие 42,06% населения.