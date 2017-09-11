В Москве задержали подозреваемых в убийстве двух человек

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемые в убийстве двух жителей столицы, останки которых найдены у Москвы-реки в августе, задержаны, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ранее она сообщала, что столичные следователи обнаружили на берегу Москвы-реки 10 полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тел мужчины и женщины.

По версии СК, убийство совершено с целью незаконного завладения недвижимостью.

"Установлены подозреваемые в совершении указанного преступления. Задержаны мужчина и две женщины, которым предъявлено обвинение, и в ближайшее время будет избрана мера пресечения", — сказала она.