Свидетель рассказал, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд на саммите в Гоа

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Свидетель по делу экс-главы МЭР Алексея Улюкаева со стороны гособвинения, корреспондент портала "Лайф" Александр Юнашев, дал показания в суде, рассказав о сделанной в рамках саммита БРИКС в Гоа видеозаписи игры в бильярд главы "Роснефти" Игоря Сечина, Улюкаева и руководителя ВТБ Андрея Костина.

Юнашев пояснил, что был корреспондентом пула и освещал события саммита БРИКС, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

По его словам, телеканал сделал запись этой игры; также журналисты интересовались, на что играют Сечин, Улюкаев и Костин. В ответ на это глава ВТБ пошутил, что "на нефтяные вышки", утверждает свидетель.

"В момент, когда я подошёл к столу, Улюкаев уже ничего не говорил, но вряд ли, когда три человека играют в бильярд, они молчат", — заявил свидетель.

По словам Юнашева, все находились в хорошем настроении. "Сечин, который обычно не любит журналистов, наоборот, шутил, кричал:

"Банкиры — всему голова", — утверждает свидетель.

Суд ведет допрос свидетелей обвинения по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве и получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. В обвинительном заключении говорилось, что Улюкаев сначала предлагал исключить "Роснефть" из списка претендентов на покупку госпакета "Башнефти", позднее дал положительный отзыв, а затем на саммите стран БРИКС в Индии предложил Сечину заплатить "благодарность" за такое решение. Бывший министр отрицает вину.