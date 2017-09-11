Защита зампреда меджлиса будет добиваться его экстрадиции на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Защита намерена добиваться экстрадиции на Украину заместителя председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, приговоренного к восьми годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в Крыму, сообщил адвокат Николай Полозов.
"При дальнейшей защите мы будем задействовать механизмы экстрадиции Ахтема Чийгоза в Украину — в страну, гражданином которой он является, будем использовать все возможные межгосударственные договоры и механизмы для того, чтобы его освободить из российской тюрьмы", — сказал Полозов журналистам.
По его словам, согласно конвенции о правовой помощи, заключенной между Россией и Украиной, граждане Украины, которые были осуждены в РФ, могут быть экстрадированы на Украину для отбытия наказания.
Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>