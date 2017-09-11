Защита зампреда меджлиса будет добиваться его экстрадиции на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Защита намерена добиваться экстрадиции на Украину заместителя председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, приговоренного к восьми годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в Крыму, сообщил адвокат Николай Полозов.

Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил восемь лет колонии общего режима. Адвокат намерен обжаловать приговор.

"При дальнейшей защите мы будем задействовать механизмы экстрадиции Ахтема Чийгоза в Украину — в страну, гражданином которой он является, будем использовать все возможные межгосударственные договоры и механизмы для того, чтобы его освободить из российской тюрьмы", — сказал Полозов журналистам.

По его словам, согласно конвенции о правовой помощи, заключенной между Россией и Украиной, граждане Украины, которые были осуждены в РФ, могут быть экстрадированы на Украину для отбытия наказания.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибло два человека, 79 были ранены. При этом группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента.

Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ "участие в массовых беспорядках".

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