Полиция разоблачила кураторов "групп смерти" в нескольких областях России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правоохранители разоблачили в нескольких областях РФ несовершеннолетних кураторов "групп смерти", склоняющих подростков через социальные сети к выполнению опасных для их жизни и здоровья действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Самарской, Нижегородской и Владимирской областях выявлены организаторы закрытых групп, склонявших несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни и здоровья действий", — сказала она.

По ее словам, во Владимирской области 14-летний житель поселка Сокол вел переписку с несовершеннолетними под видом координатора одной из групп. В случае невыполнения заданий прибегал к угрозам, точно описывая местоположение дома и близлежащих объектов.

Еще один случай, по словам Волк, выявлен в Самарской области. Ученица 8-го класса одной из школ города Тольятти зарегистрировалась в социальной сети через абонентский номер своего отца. Фотографии для размещения в анкете нашла в интернете. Узнав от одноклассниц о закрытых группах, школьница вступила в одну из них. Затем начала вести переписку с пользователями подросткового возраста, давая задания, которые должны были привести их к смерти.

Также Волк рассказала, что 14-летняя жительница города Павлово Нижегородской области представилась администратором группы и рассылала с мобильного телефона сообщения, содержащие опасные для жизни и здоровья задания.