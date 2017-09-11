Улюкаев ответил на слова Сечина о кретинизме эпиграфом из "Ревизора"

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 11 сентября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. 11 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о "кретинизме" при оглашении записи их разговора при передаче взятки эпиграфом из "Ревизора", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым. При этом Сечин заявил, что в диалоге были сведения, содержащие гостайну, а также выразил мнение, что процесс по делу Улюкаева должен быть закрытым.

"Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к "Ревизору": нечего на зеркало пенять, коли рожа крива", — сказал Улюкаев, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания Сечина.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>