Шестым свидетелем по делу Улюкаева допросят главу Росимущества Пристанскова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Шестым свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят главу Росимущества, замглавы Минэкономразвития Дмитрия Пристанскова, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Водитель Улюкаева стал пятым свидетелем обвинения. Таким образом, осталось допросить еще 25 человек, которых в суд планирует пригласить прокуратура. В списке гособвинителей значатся, в том числе, глава "Роснефти" Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов, первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.
В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им в вызове Дворковича отказал.
Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>