Шестым свидетелем по делу Улюкаева допросят главу Росимущества Пристанскова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Шестым свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева со стороны гособвинения допросят главу Росимущества, замглавы Минэкономразвития Дмитрия Пристанскова, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее суд допросил в качестве свидетелей обвинения бывшего водителя экс-министра, сотрудников ведомства и топ-менеджера "Роснефти".

Водитель Улюкаева стал пятым свидетелем обвинения. Таким образом, осталось допросить еще 25 человек, которых в суд планирует пригласить прокуратура. В списке гособвинителей значатся, в том числе, глава "Роснефти" Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов, первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им в вызове Дворковича отказал.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>