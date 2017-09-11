Мэрию Омска эвакуируют из-за сообщения о минировании

НОВОСИБИРСК, 11 сен — РИА Новости. Сотрудников администрации города Омска эвакуируют из-за сообщения неизвестного о минировании здания; все экстренные службы выехали на место, сообщил РИА Новости в понедельник представитель УМВД по Омской области.

"Да, действительно, все экстренные службы выехали к зданию мэрии, проводятся проверочные мероприятия, эвакуация в том числе", — сказал собеседник агентства.

Вечером в воскресенье члены городской избирательной комиссии Омска вынуждены были покинуть здание горадминистрации из-за ложного сообщения о минировании.