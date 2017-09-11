Суд возобновил пересмотр дела "приморских партизан"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Суд возобновил очередной пересмотр дела "приморских партизан", сообщил РИА Новости представитель Приморского краевого суда.

В конце июня началось третье по счету рассмотрение дела "партизан". Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого"). Перерыв до сентября был объявлен судом 27 июля.

"Первое заседание после перерыва проходит сегодня", — сообщил собеседник агентства.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.